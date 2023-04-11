Благоустройство Лунинца: в ЖКХ рассказали, что будет сделано

О том, что будет сделано по благоустройству в Лунинце, «Лунінецкім навінам» рассказал заместитель директора Лунинецкого ЖКХ Юрий Корчик.

– В этом году перед ЖКХ поставлены довольно серьезные задачи по благоустройству городов, – отмечает Юрий Алексеевич. – В Лунинце из масштабных проектов, как уже как уже ранее информировала районная газета, запланирован текущий ремонт участка улицы Красной – от перекрестка Красная-Блока-Мелиоративная-Лисовича до ОАО «Полесьеэлектромаш». Там будет положен асфальт, перенесена тротуарная дорожка и обустроены стоянка в районе СШ №4. Также в планах асфальтирование улиц Горького, Василия Быкова, Ильина и переулков Колхозный, Спокойный.

Кроме этого, работники ЖКХ будут планово грейдировать дороги и займутся ямочным ремонтом улиц райцентра – запланировано отремонтировать не менее 1200 квадратных метров дорог. Продолжим замену и обновление автобусных остановок и павильонов. Поставлена задача отремонтировать пешеходные дорожки из тротуарный плитки на площади Ленина, а также положить тротуарную плитку на улице Лисовича возле СШ №2, на ул. Красная, 4, на ул. Красная, 104 в сторону поликлиники, на ул. Красная, 117б к детскому садику, на ул. Давыдова, 17, ул. Припятская, 1.

Ежегодно проводится текущий ремонт придомовых территорий. В 2023 году займемся сплошным асфальтированием по улице Советской, 18, Фрунзе, 9 и Красная, 106. Также между домами 45а и 45б по улице Красная расширим проезд.

Кроме этого, проведем ямочный ремонт дорожного полотна придомовых территорий на площади не менее 400 квадратных метров. В райцентре, согласно графику, произведем замену как минимум 300 уличных светильников на светодиодные. Также уделим особое внимание озеленению города и украшению его живыми цветами, сносу аварийных деревьев. Безусловно, за работниками ЖКХ остаются и все работы, связанные с поддержанием санитарного порядка на землях общего пользования.

Названы далеко не все мероприятия, которые необходимо выполнить по благоустройству. Ведь в наших обязанностях – плановые ежегодные работы по обслуживанию ливневых канализаций, поддержанию в надлежащем состоянии дорожной разметки и знаков и так далее… Поэтому хочу обратить внимание, что поддержание элементарного порядка на наших улицах зависит не только от коммунальников, но и от всех жителей…

Какие работы по благоустройству будут выполнены в Микашевичах — расскажем чуть позже. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал в Telegram