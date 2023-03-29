Текущий ремонт каких улиц проведут в Лунинце и Микашевичах? Рассказываем

Кроме капремонта путепровода в Лунинце, об этом мы сообщали ранее, запланирован текущий ремонт участка улицы Красной – от перекрестка Красная-Блока-Мелиоративная-Лисовича до ОАО «Полесьеэлектромаш» в райцентре. Там будет положен асфальт, перенесена тротуарная дорожка и обустроены стоянка в районе СШ №4, автобусный карман в районе РМЗ и отремонтированы возле здания бассейна и «Водоканала». Стоимость работ оценивается в более чем 1,2 миллиона рублей.

Также в планах асфальтирование улиц Горького, Василия Быкова, Ильина и переулков Колхозный, Спокойный

В Микашевичах особое внимание уделят улицам Маяковского и Фабричная, а также переулку Северный. На названные улицы городов выделено почти 1,4 миллиона рублей. «Стоит отметить, что разговор идет о наиболее масштабных работах. В Лунинце и Микашевичах будут ремонтироваться пешеходные дорожки и тротуары, подсыпаться и грейдироваться улицы, вестись их ямочный ремонт, обустраиваться придомовые территории многоквартирных домов и т.д.», – сказал заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Сергей Черненко.

Есть и довольно внушительный список улиц Лунинца и Микашевич, которые тоже планируется отремонтировать. Для этого требуется дополнительное финансирование, но пока нет полной уверенности в выделении денежных средств, о них говорить пока еще рано.

Какие автодороги будут отремонтированы в Лунинецком районе — в последующих публикациях. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал в Telegram