Что с экономикой и ценами и зачем Лукашенко встретится с Путиным? Президент принял с докладом Головченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября принял с докладом премьер-министра Романа Головченко

К Президенту вместе с главой правительства на доклад пришли его первый заместитель Николай Снопков, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов и председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

О состоянии экономики

«Прежде всего — что у нас с экономикой? Мы констатируем (и это правда) последние месяцы, недели определенное хорошее оживление и рост экономики в целом. Я это говорю специально и подчеркиваю, чтобы наши люди понимали, что не все так хорошо. Они нас критикуют иногда за то, что министры якобы приукрашивают ситуацию, особенно министр экономики. Министр экономики ничего не приукрашивает, он говорит об экономике в целом. И больше всего, что любит Николай Геннадьевич, на макроуровне. И это правильно. Для того чтобы выстраивать стратегию, мы должны видеть макроуровень и проводить соответствующую макроэкономическую политику. Да и в тактике без этого не обойтись», — отметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем, подчеркнул Президент, это не означает, что власти не видят проблем на малых, средних и больших предприятиях. «Они всегда были. Тем более есть они и сейчас в условиях этих санкций. Но в целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты», — заявил глава государства.

По его словам, именно для того, чтобы и обсудить реальное положение в экономике, состав участников доклада был расширен. Александр Лукашенко напомнил, что задача им была поставлена давно: экономические показатели не должны снизиться по сравнению с прошлогодним уровнем. «Как минимум это уровень прошлого года. А превзойти его тоже было бы неплохо», — подчеркнул он.

О погашении государственного долга

Принимая с докладом премьер-министра, Президент поинтересовался, как обстоят дела с выплатой государственного долга. Особое внимание при этом глава государства обратил на выплаты недружественным странам.

«Мое поручение было здесь однозначным, оно должно быть выполнено: мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, — ради бога. Не созреют — что ж», — отметил Александр Лукашенко.

О проектах по линии ВПК и атомной станции

Одной из тем доклада стала реализация проектов по линии Государственного военно-промышленного комитета. Здесь, как отметил глава государства, у Беларуси очень большие планы. «Знаю, что некоторые проекты мы начали реализовывать. Отдельно, кроме ВПК, я хотел бы заслушать информацию об атомной электростанции, ее работе», — добавил Александр Лукашенко.

Об окончании уборочной кампании

Этот вопрос Президент назвал самым важным. Наверное, потому, что он не требует отлагательств. «Погода установилась, надо немедленно — немедленно, Роман Александрович, — закончить уборку кукурузы на зерно. Дождик прошел, назавтра мороз — в початках зерно промокло, мороз, что происходит? Зерно трескается и пропадает. Поэтому надо срочно убрать кукурузу на зерно», — потребовал глава государства.

Александр Лукашенко обозначил четкие сроки: уборочная должна быть завершена к 7 ноября. Еще несколько дней он дал на сахарную свеклу — ее должны убрать с полей до 10 ноября.

О совместных проектах с Россией

Президент напомнил, что Беларусь и Россия сейчас занимаются импортозамещением. Россия выделяет Беларуси $1,5 млрд на реализацию интеграционных проектов.

«России выгодно и нам. Даже больше России, чем нам. Поэтому Россия и кредитует их. Как здесь у нас обстоят дела? — спросил Александр Лукашенко. — Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год».

Глава государства поинтересовался, как в целом развивается сотрудничество с Россией — главным рынком для белорусских товаров. «Как выполняются наши договоренности с Президентом России Путиным?» — уточнил он.

О ценах

«Не забудьте про цены. Я специально Снопкова позвал, чтобы он не забывал, что мое требование по регулированию цен и выработке системы ценообразования — это не просто какое-то сиюминутное поручение или пожелание. Я ему каждый день об этом говорю. И хотел бы в очередной раз услышать. В том плане, что, наверное, не все вы предусмотрели, как это обычно бывает, постановлением правительства. Но если мы где-то что-то упустили, надо корректировать, добавлять», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отреагировал на некоторые разговоры о том, что в последнее время в Беларуси «так называемый бизнес просел». «Начинаю интересоваться, какой бизнес. Ипэшники, которые всегда нам проблемы подкидывали, — отметил он. — Ориентировать всю страну на пожелания вот такого бизнеса — это уж слишком. Но и их обижать не надо. Если они возят какой-то товар, продают, а его покупают, значит, они востребованы».

О работе индивидуальных предпринимателей

Президент также коснулся работы индивидуальных предпринимателей, торгующих товарами легпрома. Глава государства подчеркнул, что для них настало время работать прозрачно. Он напомнил, что в свое время давал поручение выработать подходы по организации работы этой категории.

«Мы не единожды подходили к вопросам работы вот этих так называемых ипэшников, которые возят товар и у которых нет даже накладных на этот товар. И тогда мы договаривались, что надо помочь индивидуальным предпринимателям, которые занимаются подобной торговлей, создать оптовые поставки продукции в Беларусь. Прямо в Беларусь. Чтобы они не ездили по закоулкам России, Турции или Китая. Им там втюхивают этот товар без накладных. Непонятно по каким ценам. Да и сертификаты не всегда нормальные», — сказал Александр Лукашенко.

Он рекомендовал первому вице-премьеру вернуться к этим поручениям. «И не дай бог они не выполнены! Поэтому не надо ни от кого отпихиваться. Не надо и их обижать. Им надо создать возможность работать. Работать прозрачно. И настало время работать прозрачно и не мешать легкой промышленности работать. Потому что они привозят товар порой непонятно какой, по дешевке его тут втюхивают нашим людям. А легкая промышленность своя постоянно падает. Об этом Лугина (руководитель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина. — Прим. БЕЛТА) недавно говорила», — заявил Президент.

«Поэтому не обижаем никого, но работать должны прозрачно. И цены должны быть подконтрольны. Согласно постановлению правительства. И не забывайте, что после 7 ноября мы встретимся именно по этому вопросу. Чтобы вы были готовы доложить, что сделано, какая ситуация на рынке и так далее», — предупредил белорусский лидер.

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