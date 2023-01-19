КультураНовости районаОбщество

День информирования прошел в районной библиотеке (Лунинецкий район)

19.01.2023
70

В Лунинецкой районной центральной библиотечной системе состоялась встреча с сотрудниками.

Заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Анатолий Захаркевич рассказал о приоритетах и основных достижениях белорусской науки. С особенностями вступительной кампании-2023 рассказали начальник отдела по образованию Николай Городковец и военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов Владимир Коховец.

Показать больше
Photo of LNC

LNC

Похожие статьи

Photo of Фоторепортаж: крещенские купания прошли в Микашевичах (Лунинецкий район)

Фоторепортаж: крещенские купания прошли в Микашевичах (Лунинецкий район)

19.01.2023
Photo of С 20 по 22 января сельские дороги Лунинецкого района будут под усиленным контролем ГАИ

С 20 по 22 января сельские дороги Лунинецкого района будут под усиленным контролем ГАИ

19.01.2023
Photo of Вода не прощает ошибок: 6 жителей Лунинецкого района утонули в прошлом году

Вода не прощает ошибок: 6 жителей Лунинецкого района утонули в прошлом году

19.01.2023
Photo of Лукашенко: попытки удушить Беларусь и Россию провалились, мы выстоим

Лукашенко: попытки удушить Беларусь и Россию провалились, мы выстоим

19.01.2023
Photo of Лунинчане приняли участие в областном форуме молодых специалистов АПК

Лунинчане приняли участие в областном форуме молодых специалистов АПК

19.01.2023
Photo of В Лунинце наградили участников олимпиад (фоторепортаж)

В Лунинце наградили участников олимпиад (фоторепортаж)

18.01.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть