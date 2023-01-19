День информирования прошел в районной библиотеке (Лунинецкий район)

В Лунинецкой районной центральной библиотечной системе состоялась встреча с сотрудниками.

Заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Анатолий Захаркевич рассказал о приоритетах и основных достижениях белорусской науки. С особенностями вступительной кампании-2023 рассказали начальник отдела по образованию Николай Городковец и военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов Владимир Коховец.