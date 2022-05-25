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Добрым быть непросто (рассказ очевидца, Лунинецкий район)

25.05.2022
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Эту грустную историю услышал почти 30 лет назад в дизель-поезде. Тогда под впечатлением сделал наброски, которые недавно нашел среди бумаг. И в памяти вновь всплыло все рассказанное случайной попутчицей. Правда, удивило то, что и сегодня такая проблема остается актуальной.

Галина Петровна была очень доброй и чуткой женщиной. Работала медсестрой,  имела огромный авторитет и уважение. Вот только сына правильно воспитать не смогла. В 25 лет он не имел образования, нигде не работал, выпивал и клянчил деньги у знакомых. Этот недостаток рассказчица оправдала своим мягким характером, а присутствия мужского плеча семья лишилась давно.

Встретившись как-то с давним знакомым Сергеем Антоновичем, Галина Петровна поделилась с ним наболевшим, дескать, как наставить сына на путь истинный. Тот в свою очередь сообщил, что открывает фирму по изготовлению строительной древесины, а затем и по возведению частных домов. Тогда женщина взглянула на него, как на спасителя: мол, ты – человек серьезный, не дашь расслабиться, возьми парня под свою опеку.

Сергей Антонович помочь согласился. Но пояснил, что сейчас много проблем. Начал монтировать оборудование, докупает транспорт, подписывает договора с поставщиками сырья. А стартового капитала не хватает. Промедление запуска цеха смерти подобно, банк вскоре потребует выплату кредита. Вот если б она сначала его выручила… Он ведь непременно примет сына на работу и вплотную займется его воспитанием, продвинет по карьерной лестнице.

Узнав, что требуется сумма в пять тысяч долларов, Галина Петровна чуть не потеряла дар речи – у нее и десятой части таких денег не было. Но знакомый убеждал, мол, люди ее уважают и не откажут, если попросит в долг. А максимум через год он все вернет с процентами. Добрая женщина согласилась – ради сына, который очень заинтересовался работой у дяди Сережи.

Галине Петровне удалось собрать названную сумму, ведь никто не сомневался в ее порядочности, а тем более сделка сулила хороший доход. Подсчитала, что поначалу на пропитание и проценты хватит зарплаты, а там сын устроится на работу, как пообещал добрый человек. Да и время пролетит незаметно.

Но год прошел, а процесс не сдвинулся с мертвой точки. Сын слонялся без дела, долг никто не возвращал. Кредиторы напоминали о выплате все настойчивее.

Сергей Антонович избегал с ней встречи. Когда все же увиделись, женщина взмолилась, мол не губи, срочно отдай долг, люди уже готовы меня растерзать.

– Срочно не получится, все средства в дело вложил, – ответил он. – А прибыли пока не получил. Время, сама видишь, нестабильное.

Поплакался, что зря полез в производство, надо было с торговли начинать. Просил еще подождать. Что оставалось делать бедной Галине Петровне? Вздыхать да валокордин принимать. В конце концов, донельзя измученная, она продала квартиру в городе, рассчиталась со всеми и переехала жить в деревню, в ветхий родительский дом, который требовал основательного ремонта.

Когда рассказчица смолкла, кто-то из пассажиров с раздражением в голосе произнес, мол, сама виновата, безголовая вовсе. Другой посетовал на сложную ситуацию в стране. Из уст третьего в адрес Сергея Антоновича вырвался крепкий мат. Оказалось, почти весь вагон слушал эту историю, и каждый по-своему ее воспринял. Обсуждения длились до моей станции. Я, в принципе, был согласен со всеми. Какие бы времена не наступали, обманщики на свете никогда не переводились. Поэтому хорошим людям всегда надо быть бдительными.

Александр ЗЫЩИК. г. Лунинец.

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