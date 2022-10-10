МикашевичиНовости районаОбществоПроисшествия

Два года ограничения свободы за присвоение топлива дали механизатору в Лунинецком районе

10.10.2022
71

Прокуратура Лунинецкого района в выездном судебном заседании поддержала государственное обвинение по уголовному делу о присвоении имущества работником сельхозпредприятия, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Судебное заседание, на которое были приглашены работники АПК, прошло по месту работы обвиняемого — 43-летнего тракториста-машиниста. В июле этого года, используя в том числе фактическую экономию топлива на закрепленном за ним зерноуборочном комбайне, мужчина похитил 190 л дизельного топлива более чем на Br460. Недостачу выявили работники районной прокуратуры при мониторинге деятельности аграрных предприятий.

Обвиняемый признал свою вину в хищении и возместил причиненный предприятию ущерб.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств и на основании ч.1 ст.211 (присвоение вверенного имущества) УК суд приговорил фигуранта к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в 50 базовых величин. Автомобиль, на котором он перевозил похищенное топливо, конфискован.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

belta.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Отключат эфирное цифровое ТВ в Лунинецком районе

Отключат эфирное цифровое ТВ в Лунинецком районе

10.10.2022
Photo of Кто угрожает Беларуси и как страна намерена себя защищать. Все подробности совещания у Лукашенко

Кто угрожает Беларуси и как страна намерена себя защищать. Все подробности совещания у Лукашенко

10.10.2022
Photo of «Васильки» зажгли в Доме культуры железнодорожников Лунинца

«Васильки» зажгли в Доме культуры железнодорожников Лунинца

10.10.2022
Photo of «Рубанут» свет в деревнях: Запросье, Черебасово и Лахва (Лунинецкий район)

«Рубанут» свет в деревнях: Запросье, Черебасово и Лахва (Лунинецкий район)

10.10.2022
Photo of В Лунинце 13 числа отключат электроэнергию!

В Лунинце 13 числа отключат электроэнергию!

10.10.2022
Photo of В Лунинецком районе сотрудники ГАИ особое внимание уделят велосипедистам и пешеходам

В Лунинецком районе сотрудники ГАИ особое внимание уделят велосипедистам и пешеходам

10.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть