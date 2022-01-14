Энергетики Брестской области увеличили число аварийных бригад из-за усиления ветра

В Брестской области энергетики увеличили число аварийно-восстановительных бригад из-за усиления ветра, сообщили в РУП “Брестэнерго”.

“Брестоблгидромет” заранее предупредил об усилении ветра порывами до 20-25 м/с. Мы приняли меры по включению находившегося в ремонте оборудования, сделали все к концу вчерашнего дня. Были сформированы дополнительные аварийно-восстановительные бригады на случай чрезвычайных ситуаций”, – рассказали в “Брестэнерго”.

Например, перебои в электроснабжении возникли в Пружанском районе. Там отключены три трансформаторные подстанции и одна линия 10 кВ. Специалисты выясняют причину произошедшего.

Энергетики из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. При необходимости число аварийно-восстановительных бригад будет увеличено.