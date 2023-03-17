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Еще несколько информационных источников признаны экстремистскими в Беларуси

17.03.2023
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Еще несколько информационных источников признаны экстремистскими, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

В частности, речь идет об интернет-сайте MSPRING. ONLINE и Telegram-канале «DENI VENDETTI (МОДЖАХЕД)». Их информационная продукция признана судом экстремистскими материалами. Такое решение принято по заявлению прокуратуры Брестской области.

Также экстремистскими материалами признана судом информационная продукция сообщества BRUTTO NOSTRA социальной сети «ВКонтакте». Заявление было подано прокуратурой Ганцевичского района.

Республиканский список экстремистских материалов 

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