Фотофакт: в Лунинце «утопился» автомобиль!

Автомобиль, припаркованный возле ЦРБ в Лунинце, самопроизвольно поехал и оказался в водоёме. Происшествие случилось в начале сентября.

Как сообщили в отделении ГАИ РОВД, в настоящее время проводится проверка. Возможно, произошло короткое замыкание, в результате чего машина завелась и поехала, так как стояла на передаче. И не просто поехала, а прямо в водоем, расположенный напротив стоянки.

Из воды виднелась лишь крыша. Вызванные на место происшествия работники МЧС лебедкой вытащили машину на сушу. Никто не пострадал.