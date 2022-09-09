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Фотофакт: в Лунинце «утопился» автомобиль!

09.09.2022
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Автомобиль, припаркованный возле ЦРБ в Лунинце, самопроизвольно поехал и оказался в водоёме. Происшествие случилось в начале сентября.  

Как сообщили в отделении ГАИ РОВД, в настоящее время проводится проверка. Возможно, произошло короткое замыкание, в результате чего машина завелась и поехала, так как стояла на передаче. И не просто поехала, а прямо в водоем, расположенный напротив стоянки.

Из воды виднелась лишь крыша. Вызванные на место происшествия работники МЧС лебедкой вытащили машину на сушу. Никто не пострадал.

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