Гибкие условия для нанимателей и адресная помощь для работников. О новом проекте закона

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала о новом проекте закона в сфере трудовых отношений и поддержки работников в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1»,

«Нам надо оперативно реагировать на то, что происходит сегодня в экономике, перестраиваться. Мы вступили в диалог с профсоюзами, понимая, что это наш главный социальный партнер. По факту мы уже имеем реальный проект закона, который решает вопросы нанимателей, работников и их доходов, сохранения трудовых коллективов», — сказала Ирина Костевич.

Во-первых, важна гибкость и оперативность принятия мер со стороны нанимателя по изменению существенных условий труда, подчеркнула она. «Сегодня по Трудовому кодексу наниматель должен уведомить за месяц. Но что такое месяц в текущих условиях? Так что 7 дней (за исключением снижения заработной платы)», — отметила министр.

Что касается временного перевода к другому нанимателю, по словам Ирины Костевич, эта мера хорошо сработала в пандемию. Сегодня обсуждается возможность перевода на более длительный срок, чем предусмотренные сейчас шесть месяцев. Кроме того, планируется, что можно будет удаленно заключать контракт с теми работниками, которые работают дистанционно.

Также корректировки коснутся изменения количества свехурочной работы. «У какого-то бизнеса проблема в том, что нет заказов, а кому-то нужно быстро выполнить работу, потому что заказчик просит и готов взять товар. Тогда надо оперативно мобилизоваться и запустить производство. Где-то надо поработать и в 1,5-2 смены. Тут важны гибкие условия», — подчеркнула министр.

Еще один блок вопросов — поддержка трудовых коллективов. «У нас в 2020 году была такая норма: предоставлялась субсидия нанимателю, когда коллектив в простое либо в режиме неполной занятости, чтобы осуществлялась доплата до минимальной заработной платы. Эта норма заработала, тогда мы помогли почти 20 тыс. человек. Мы включили эту норму в проект закона. Помощь будет более гибкой, адресной», — констатировала Ирина Костевич.

Проектом закона предусмотрена и помощь семьям, которые воспитывают детей. «Мы упростили порядок получения адресной социальной помощи. Справка о доходах не за 12 месяцев, а за 3 месяца, учитывая ситуацию. Каждый член семьи сможет претендовать на доплату до бюджета прожиточного минимума», — проинформировала министр.

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