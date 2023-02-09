Итоги 2022 года подвели в Лунинецком районе и определили задачи на 2023-й

В ГДК состоялось совместное заседание сессии районного Совета депутатов, районного исполнительного комитета и хозяйственного актива Лунинецкого района. Его участники подвели итоги народно-хозяйственного комплекса за 2022 год и определили направления работы в 2023-м.

В президиум пригласили заместителя председателя Брестского облисполкома Вадима Кравчука, председателя Государственного комитета по имуществу Дмитрия Матусевича, депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Насеню, руководителей: райисполкома – Александра Савину и райсовета – Виктора Рафаловича.

Серьезному разговору предшествовала церемония награждения нагрудным знаком Департамента по ликвидации катастрофы на ЧАЭС. На сцену поднялись представители разных сфер жизнедеятельности, ветераны труда. Кстати, приятным моментом и закончилось мероприятие: дипломы вручили победителям районного соревнования в отраслях материального производства.

Подробности – в ближайших номерах «Лунінецкіх навін».