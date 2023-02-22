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Капремонт дома в Микашевичах: работы-то свернули, а кто возьмется за недочеты?

22.02.2023
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Поводом для этой публикации стал пост в одной из социальных групп.  В нем опубликованы фотографии недоделок, которые выявились после завершения капитального ремонта многоэтажного дома по ул. Молодежной, 17б. Работы-то свернули, а кто возьмется за недочеты? Кстати, о капремонте в этом доме мы уже ранее писали 

Как выяснилось в реальности, не все так однозначно и критично. Как отметили жильцы, всё решаемо. Кто-то ждёт тепла, чтобы взяться за грабли и метла и навести порядок во дворе после строительных работ, а кто-то, как семья Лагун, уже занимается посадкой деревьев. Капитальный ремонт хоть и закончен в начале февраля, но коммунальники продолжают держать тесную связь с жильцами этого дома, оперативно реагируя на замечания и нарекания людей.

Как разъяснил заместитель директора по жилфонду Лунинецкого ЖКХ Александр Черноокий, все претензии жильцов в адрес строителей, а модернизацией дома занималось СУ-63, берутся на строгий контроль и будут оперативно ликвидироваться в кратчайшие сроки.

На принятые в эксплуатацию объекты после завершения работ по капитальному ремонту устанавливается гарантийный срок 5 лет. Подрядчик (СУ-63) в течение гарантийного срока несет ответственность за недостатки и дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Именно так будет и в случае недоделками  — представители строительного управления уже занимаются этим вопросом.

Между тем, социальные сети никогда не решают быстро проблемы такого рода. Для этого необходимо хотя бы элементарно обратиться в соответствующую службу.   Перед началом проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту данного многоквартирного жилого дома, специалисты Лунинецкого ЖКХ проводили общее собрание с жильцами, на котором предлагались к заключению договора на оказание услуг по капитальному ремонту и выдавались памятки о перечне строительных работ, генподрядчике с указанием контактных телефонов генподрядной и эксплуатирующей организаций.

Если вдруг памятка не сохранилась, напомним, что если у жильцов дома №17Б по ул. Молодежной есть претензии к какой-либо из вышеуказанных организаций по качеству ремонта, то они могут их озвучить, обратившись в ЖКХ по адресу г.Микашевичи, ул. Молодежная, 3, каб.№7 или связавшись по телефону 68-920 с инженером ПТО Лунинецкого ЖКХ Юрием Леонидовичем Юрковым.

Наталья Лялюк. Фото автора.

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