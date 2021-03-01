КГК при необходимости инициирует дополнительные меры для снижения цен на продовольствие и лекарства

Комитет государственного контроля с другими госорганами продолжает контролировать ценообразование на продовольственные товары и лекарственные средства. При необходимости КГК будет инициировать дополнительные меры для снижения цен по этим позициям. Об этом заявил журналистам председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, передает корреспондент БЕЛТА.

Он напомнил, что по поручению Президента КГК вместе с другими госорганами (министерствами здравоохранения, антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомами) занимается мониторингом цен на потребительские товары и лекарства. “В большинстве своем цены пошли вниз”, – отметил Василий Герасимов. По его словам, это произошло еще до того, как Совет Министров принял постановление, ограничивающее ежемесячное повышение цен по 60 позициям. “Но мы на этом не останавливаемся. По несколько раз в неделю созданные группы мониторят аптечную сеть, чтобы мы обладали информацией с мест о том, что у нас в конкретной аптеке. По результатам этих мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен”, – сказал руководитель КГК.

Он отметил, что не все приняли должные меры по снижению цен. “По некоторым позициям, по нашему мнению, цены снижены недостаточно по сравнению с тем, как они были повышены изначально”, – сказал глава КГК. Например, подняли цены на 30%, хотя отмененная льгота по НДС была всего 10%, а затем снизили по требованию госорганов лишь на 10%.

“Цены должны быть разумные, объективные, справедливые”, – подчеркнул Василий Герасимов.

Во время доклада Президенту он обратил внимание на важность превентивной работы, в том числе по ценообразованию. “Комитет госконтроля координирует все контролирующие органы. И работа уже перестроена в плане мониторингов и превентивной работы. Я думаю, что в этом плане есть будущее. Надо больше заниматься недопущением правонарушений, – сказал он на встрече с главой государства. – В области ценообразования: когда уже цены повысились, поезд, по сути дела, ушел. Нельзя допускать такого рода вещи”.