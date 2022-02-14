ОбществоПолитика

Киев в политической ловушке: фантазии США и никакой российской агрессии (видео)

14.02.2022
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Активная фаза союзного учения началась на уходящей неделе и продлится до конца следующей. Совместные маневры развернулись на нескольких военных полигонах на западе, юге и в центре нашей страны. Задействуют белорусские и российские военные и несколько аэродромов. Союзные силы отрабатывают самые разные варианты развития событий.

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