Киев в политической ловушке: фантазии США и никакой российской агрессии (видео)

Активная фаза союзного учения началась на уходящей неделе и продлится до конца следующей. Совместные маневры развернулись на нескольких военных полигонах на западе, юге и в центре нашей страны. Задействуют белорусские и российские военные и несколько аэродромов. Союзные силы отрабатывают самые разные варианты развития событий.