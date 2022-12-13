Купля-продажа автомобиля. Что необходимо сделать, чтобы потом не возникало проблем?

Нередки случаи, когда в ГАИ обращаются граждане после продажи своих транспортных средств, потому что на их имя приходят штрафы, а также транспортный налог, при этом какие-либо документы, подтверждающие факт продажи, отсутствуют.

При купле-продаже автомобиля есть ряд процедур, которые необходимо выполнить. Их необходимо пройти в обязательном порядке, чтобы машину списали с одного владельца и присвоили другому.

Покупка-продажа транспортных средств регламентируется Указом Президента № 504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» от 15 октября 2007 года.

Данные сделки подлежат обязательной государственной регистрации и заключаются в письменной форме путем составления договоров, которые приобретают законную силу со дня государственной регистрации. Данная процедура выполняется сотрудниками регистрационных подразделений ГАИ. При этом обязательно присутствие как продавца, так и покупателя.

Важно: договор купли-продажи составляется в трех экземплярах (продавцу, покупателю, регистрационному подразделению ГАИ). При этом перед составлением договора машина должна быть предоставлена на смотровую площадку ГАИ для того, чтобы сотрудники ГАИ сверили номера кузова.

«Если машина на момент продажи снята с учета в ГАИ и имеет временные номера, договор регистрируется либо в МРЭО ГАИ, либо по месту последней регистрации транспортного средства или по месту последующей регистрации машины покупателем», – отметил начальник МРЭО ГАИ УВД Брестского облисполкома Михаил Надеин.

Наилучший способ избежать неприятностей после отчуждения транспорта изложен в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь «О государственной регистрации и государственном учете транспортных средств»: «Выдача регистрационных знаков для ТС, временно допущенных к участию в дорожном движении (транзитов), не осуществляется в случае снятия с учета ТС в связи с его отчуждением при одновременном поступлении заявления о регистрации от нового собственника». Если сказать простыми словами, то предоставляется возможность снять с учета с предыдущего владельца и поставить на учет на нового владельца единовременно.

По информации ГАИ УВД Брестской области