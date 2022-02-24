Лукашенко: белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе

Белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации в Донбассе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными,

“Вот я прочитал: “Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью”. Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

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