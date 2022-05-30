Общество

Лукашенко: местной вертикали хватит витать в облаках и ждать указаний из центра

30.05.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства нагружать и спрашивать на всю катушку с властей в районах. Об этом глава государства заявил на совещании по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики, передает корреспондент БЕЛТА.

«Начните наконец-то нагружать и спрашивать на всю катушку вертикаль власти, особенно председателей райисполкомов. Хватит местной вертикали витать в облаках и ждать указаний из центра. Все указания розданы», — потребовал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что если не закрепить в районах людей путем создания производств и перераспределения ресурсов, то можно провалить всю экономическую работу в целом по стране. «Остановите отток специалистов в областные города и столицу. Через предоставление жилья, распределение специалистов вузов, льготы и прочее — это ваши вопросы», — сказал глава государства.

Он напомнил, что перед руководителями на местах четко обозначены абсолютно земные задачи: один-два новых инвестпроекта на пятилетку в каждом районе, два самых слабых сельхозпредприятия — персонально за каждым председателем райисполкома, возрождение райагросервиса и передвижных механизированных колонн, удвоение темпов мелиорации, решение вопроса с пустующими домами и земельными участками.

«Каких при этом не хватает у вас полномочий для эффективного решения данных проблем? Вносите предложения, если не хватает. И не надо ломать социально-экономическую политику. Губернатор, уполномоченные и помощники, за вами — помощь и контроль», — отметил Президент.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что генеральная задача власти — обеспечить спокойствие общества, защитить людей и минимизировать влияние грабительских санкций на трудовые коллективы.

«Радует, что люди сами адекватно понимают ситуацию, поддерживают наш мирный курс на развитие и, в конце концов, держатся за работу. Понимают, что может произойти», — добавил глава государства.-

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