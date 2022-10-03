Лукашенко обновил состав местной вертикали власти
Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав местной вертикали власти. Глава государства согласовал назначение новых руководителей в районах
Александр Лукашенко дал согласие на назначение Михаила Баценко председателем Барановичского горисполкома, Сергея Ярца — председателем Жлобинского райисполкома, Сергея Довгалева — председателем Речицкого райисполкома, Ирины Намоченко — председателем Октябрьского райисполкома, Олега Таргонского — председателем Лоевского райисполкома.
Коме того, Президент согласовал назначение Сергея Дылюка председателем Лельчицкого райисполкома, Владимира Антоненко — председателем Наровлянского райисполкома, Валерия Хелского — председателем Гродненского райисполкома, Александра Студнева — председателем Могилевского горисполкома, Игоря Киселя — председателем Бобруйского горисполкома, Андрея Кожемякина — председателем Славгородского райисполкома, Ольги Пристромской — председателем Белыничского райисполкома.