Общество

ЛУКАШЕНКО: ПОЛЬША НАКАНУНЕ ГРАНДИОЗНОГО ШУХЕРА

24.09.2022
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АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: ПОЛЬША НАКАНУНЕ ГРАНДИОЗНОГО ШУХЕРА, НАРОД СПРОСИТ С РУКОВОДСТВА ЗА ИХ ПОЛИТИКУ

Глава государства, говоря о ситуации в соседней стране, отметил, что пока Польша в меньшей степени страдает в результате санкционного противостояния Евросоюза с Россией и Беларусью, более того, им оказывают поддержку США. Однако польское руководство порой само обостряет отношения с некоторыми странами. Последний пример — требование репараций от Германии.

«Это можно понять в связи с тем, что они накануне грандиозного шухера — у них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит. Поэтому политика изменится. Это чуждая польскому народу политика, которую проводит нынешнее руководство Польши, — убежден Президент. — Они отвергнут эту политику. Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут — это конец стране. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что польский народ не позволит».

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