Общество

Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Впервые за последние три года он проходит в очном формате

09.12.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке

Лидеры ЕАЭС проведут переговоры в государственной резиденции Президента Кыргызстана «Ала-Арча» (в переводе — «пестрая арча», арча — местное название можжевельника). Повестка саммита состоит из 17 вопросов. Часть из них, вопросы промышленной кооперации, работу по формированию общих рынков и устранению внутренних препятствий, главы государств обсудят в узком формате.

Нынешнее заседание Высшего Евразийского экономического совета впервые за последние три года проходит в очном формате. В последний раз лидеры стран ЕАЭС встречались на саммите 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге. Все последующие заседания в 2020-2022 годах проходили в формате видеоконференции. В то же время главы государств уже неоднократно встречались в этом году очно, но в других форматах: на саммитах ШОС, СНГ и ОДКБ.

belta.by

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