ОбществоШестое Всебелорусское народное собрание

Лукашенко: проект новой Конституции будет готов в течение года

Проект новой Конституции будет готов в течение года. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский лидер напомнил, что изменение Конституции – не новая тема. “Два с лишним года назад я поручил готовить новые проекты Конституции. Недавно, в Послании народу и парламенту заявил, что у меня на столе были два проекта Конституции”, – сказал он. Теперь речь идет о подготовке третьего варианта.

“В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум”, – сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что под новую Конституцию придется переформатировать многие законы, изменить законодательную базу. “Я уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года”, – добавил глава государства.

По его словам, главное во всех этих процессах – не наломать дров. И привел данные недавно проведенного социологического исследования, согласно которым 60% респондентов были категорически против изменения Конституции. “Я с этим не согласен. Конституцию надо менять, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека”, – сказал Александр Лукашенко. К тому же, неизвестно, как бы воспользовался подобными неограниченными полномочиями человек, который, если смоделировать ситуацию, силой захватил власть. “Поэтому есть необходимость в силу этого разработать новый проект Конституции, вынести его на всенародное обсуждение и на референдум”, – заключил белорусский лидер

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L N

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