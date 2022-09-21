Лукашенко: хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо!

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что планам превратить Беларусь в некое подобие нынешней Украины не суждено сбыться и необходимо видеть и упреждать попытки действовать в этом направлении, сохранять бдительность. Соответствующие заявления прозвучали на встрече главы государства с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем,

«Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что нельзя успокаиваться, постепенно отдалясь от событий 2020 года в Беларуси. «Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти «свядомыя» — это враги. Понимаете, это уже враги, если не понимают, что происходит вокруг, и создают тут проблемы», — сказал он.

«Они все время будут крутить-мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми», — добавил Президент

belta.by