Лунинчане приняли участие в областном семинаре для работников культуры

13-14 декабря на базе санатория «Буг» состоялся областной семинар-совещание для директоров районных централизованных клубных систем, городских домов (дворцов, центров) культуры, заведующих городских и районных организационно-методических центров. Лунинецкий район на мероприятии представляли: директор ГУК «Централизованная клубная система Лунинецкого района» Галина Кулицкая и директор ГУК «Лунинецкий РОМЦ» Татьяна Ливинец.

Специалисты клубных организаций рассмотрели вопросы планирования на 2023 год, условия проведения областных фестивалей и праздников, обсудили юридические аспекты деятельности организаций и особенности трудового законодательства.

Организаторами мероприятия выступили Брестский областной общественно-культурный центр и Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

По материалам тк «Брестчина культурная»