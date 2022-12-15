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Лунинчане приняли участие в областном семинаре для работников культуры

15.12.2022
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13-14 декабря на базе санатория «Буг» состоялся областной семинар-совещание для директоров районных централизованных клубных систем, городских домов (дворцов, центров) культуры, заведующих городских и районных организационно-методических центров. Лунинецкий район на мероприятии представляли:  директор ГУК «Централизованная клубная система Лунинецкого района» Галина Кулицкая и директор ГУК «Лунинецкий РОМЦ» Татьяна Ливинец.

Специалисты клубных организаций рассмотрели вопросы планирования на 2023 год, условия проведения областных фестивалей и праздников, обсудили юридические аспекты деятельности организаций и особенности трудового законодательства.

Организаторами мероприятия выступили Брестский областной общественно-культурный центр и Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

По материалам тк «Брестчина культурная»

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