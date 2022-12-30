«Лунинецкий район: реальность и прогнозы на 2023 год, новогоднее застолье Андрея Малахова и Нины Еремеевич из Лунинца, а также работники «Гранита» — о жизни» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 30 декабря

Основные темы номера “Лунінецкіх навін” и газеты в газете “Микашевичские горизонты” за 30 декабря:

— Руководитель Брестской области: «Экономика во главе всего»

— Александр Савина: «Нашу жизнь мы строим вместе»

— Лунинецкий район: реальность и прогнозы на 2023 год

— «Наши дети»: на ёлку в Минск, сказка для особенных ребят и визитная карточка детства

— Жители Лунинецкого района о годе уходящем, праздновании Нового года и желаниях на 2023

— Новогоднее застолье Андрея Малахова и Нины Еремеевич из Лунинца

— Работники «Гранита» рассказали о жизни, традициях, счастливых моментах и своих надеждах

— «Третий возраст» Галина КУРАК из Микашевич

— Магазин микашевичских швейников – торговый объект со «стажем»

— 50-80 лет назад… Как праздновали Новый год раньше наши земляки

— «А на Белым возеры – Дзед Мароз!»

— Изменения в расписании движения городского автобуса

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