МЧС: пик гибели людей от пожаров приходится на декабрь и январь

С октября по март происходит более 60% от всех пожаров в стране, пик гибели людей от пожаров приходится на декабрь и январь. Об этом журналистам рассказал начальник главного управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин,

«23 сентября состоялась комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой были рассмотрены вопросы подготовки к отопительному сезону. Кроме того, были выработаны соответствующие управленческие решения, которые позволят провести отопительный период не хуже, чем в предыдущем году. Особое внимание органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям уделяется объектам жизнеобеспечения, социальной сферы, народного и жилищного хозяйств», — рассказал Дмитрий Турчин.

Он отдельно затронул проблемы пожаров с гибелью людей. С октября по март, подчеркнул Дмитрий Турчин, традиционно происходит более 60% от всех пожаров в стране: «Пик гибели людей от пожаров приходится на декабрь и январь. В среднем за десять лет в декабре погибают 72 человека, в январе — 68 человек».

Как отметил начальник главного управления надзора и профилактики МЧС, основной причиной является незнание правил личной безопасности либо пренебрежение ими. Поэтому многие пожары случаются либо от незнания, либо от нежелания граждан соблюдать определенные требования, которые регламентированы не только правилами, но и житейским опытом. Дмитрий Турчин заявил, что неосторожное обращение с огнем — главная причина пожаров. За девять месяцев этого года 242 человека, или более половины погибших на пожарах, накануне трагедии находились в нетрезвом состоянии.

Дмитрий Турчин напомнил о традиционной акции «За безопасность вместе», которую МЧС проводит с заинтересованными ведомствами с 17 октября по 2 ноября. «Мы делаем акцент на безопасной эксплуатации печного отопления, электрооборудования, поддержании в рабочем состоянии автономных пожарных извещателей, а также разъясняем их необходимость. Кроме того, 3 октября стартовала акция «Молодежь за безопасность», которая пройдет в несколько этапов. Во время проведения этих акций выявляются дома одиноко проживающих граждан, инвалидов, ветеранов, которым требуется помощь по приведению дома в соответствие с правилами безопасности. Это может быть замена печного отопления, элементов питания автономных пожарных извещателей либо их установка», — рассказал начальник главного управления надзора и профилактики МЧС.

Вместе с тем, заключил Дмитрий Турчин, несмотря на помощь государства, поддерживать жилище в безопасном состоянии обязан его собственник.

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