МЧС предупреждает об опасности из-за сильного ветра

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности из-за сильного ветра, сообщили в МЧС.

По данным Белгидромета, сегодня на большей части территории Беларуси ожидается усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.

МЧС предупреждает, что сильный порывистый ветер может стать причиной падения деревьев, нарушения электроснабжения, обрывов линий связи и электропередачи, обрушения слабо укрепленных конструкций, кровель, зданий и сооружений, отключения электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах

belta.by

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