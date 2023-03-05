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МЧС предупреждает об опасности из-за сильного ветра

05.03.2023
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Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности из-за сильного ветра, сообщили в МЧС.

По данным Белгидромета, сегодня на большей части территории Беларуси ожидается усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.

МЧС предупреждает, что сильный порывистый ветер может стать причиной падения деревьев, нарушения электроснабжения, обрывов линий связи и электропередачи, обрушения слабо укрепленных конструкций, кровель, зданий и сооружений, отключения электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах

belta.by

Погода в Лунинецком районе pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
05 марта 2023 (вс)
день
+1..+2
weather iconОблачно
6 — 8 (10)
З
1 006
падает
42 — 48
0
 
вечер
0..-2
weather iconМалооблачно
3 — 6 (10)
Ю-З
1 004
падает
52 — 89
0
 
06 марта 2023 (пн)
ночь
-2..-3
weather iconОблачно
2 — 3 (5)
З
1 003
не измен.
77 — 85
0
 
утро
0..-3
weather iconЯсно
2 — 6 (8)
З
1 004
растёт
48 — 80
0
 
день
+1..+2
weather iconОблачно
5 — 6 (7)
Ю-З
1 004
не измен.
32 — 45
0
 
вечер
0..-1
weather iconОблачно
3 — 4 (8)
Ю
1 003
падает
46 — 73
0
 
07 марта 2023 (вт)
ночь
0..-1
weather iconВременами осадки
5 — 8 (14)
Ю
999
не измен.
71 — 98
0.5
Слабый гололёд
утро
-1..+1
weather iconОблачно
6 — 7 (13)
З
1 002
растёт
65 — 97
0
 
день
+1..+2
weather iconКратковременные осадки
2 — 6 (9)
З
1 004
растёт
59 — 63
0.1
 
вечер
0..+1
weather iconОблачно
2 — 5 (11)
Ю
1 003
падает
61 — 81
0
 
08 марта 2023 (ср)
ночь
+1
weather iconОблачно
5 — 7 (13)
Ю
1 001
падает
83 — 96
0
 
утро
+2
weather iconКратковременные осадки
6 (13)
Ю
997
падает
90
0.1
 
день
+1
weather iconКратковременные осадки
5 (9)
З
997
не измен.
100
0.4
 
вечер
0
weather iconОблачно
4 (9)
Ю-З
1 000
растёт
92
0
 
09 марта 2023 (чт)
ночь
-2
weather iconМалооблачно
4 (10)
З
1 004
растёт
86
0
 
утро
-3
weather iconМалооблачно
3 (5)
З
1 008
растёт
82
0
 
день
+2
weather iconЯсно
4 (5)
Ю-З
1 008
не измен.
34
0
 
вечер
0
weather iconМалооблачно
4 (8)
Ю-В
1 007
падает
52
0
 
10 марта 2023 (пт)
ночь
-1
weather iconОблачно
4 (9)
Ю-В
1 005
падает
83
0
 
утро
0
weather iconКратковременные осадки
1
Ю-В
1 004
падает
100
2.9
 
день
+2
weather iconОблачно
7 (10)
С-З
1 009
растёт
80
0
 
вечер
-3
weather iconМалооблачно
2
С-З
1 015
растёт
73
0

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Red

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