Митрополит Вениамин: один из самых острых кризисов сегодня — кризис семьи

Один из самых острых кризисов сегодня — кризис семьи. Таким мнением на пресс-конференции поделился митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси,

«Мы живем в непростое время, эпоху кризисов — экономических, социальных, политических, духовных. И один из самых острых — это кризис семьи. У этого кризиса много причин самого разного характера. Но важнейшей является искажение ценностных ориентиров, принятых в обществе», — подчеркнул митрополит.

По его словам, в современном мире к семье, браку наблюдается отношение как к чему-то устаревшему и необязательному. «Люди юного возраста часто придерживаются ложного представления о том, что семья способна помешать реализации человека как личности, профессионального специалиста и члена общества. Поэтому многие откладывают создание семьи до определенного периода жизни, когда это сделать становится гораздо сложнее. Общество, в котором эгоистические ценности преобладают над семейными, а дети воспринимаются как обуза, с неизбежностью встретится с тяжелыми социально-экономическими проблемами», — отметил митрополит Вениамин.

Он добавил, что молодые семьи сегодня не так часто прибегают к таинству венчания. «С одной стороны, молодые люди осознают, что на них ложится очень большая ответственность при вступлении в брак. А если венчаться, брак должен быть на всю жизнь. И неуверенность, которая есть у молодых людей и препятствует им венчаться или даже расписываться в загсе, говорит о том, что у молодежи нет настроения преодолевать трудности, которые будут в семейной жизни», — сказал Патриарший экзарх всея Беларуси.

Он напомнил, что семейная жизнь рассматривается как один из путей к Богу, а любовь к Богу и ближнему — главная библейская заповедь. «В семьях бывают и скорбь, и трудности, но духовное наследие нашей церкви помогает преодолевать их и находить правильные решения, помогать друг другу, совершенствоваться, а добрым, положительным качествам давать всецелое развитие. Именно любовь друг к другу, воспитание в любви и через любовь есть основа христианской семьи, и эта основа не будет утрачена никогда, пока стоит мир», — добавил митрополит.

«При правильно построенных семейных отношениях, основанных на евангельском законе любви, семья становится источником вдохновения, поощряет человека к свершениям на творческом, профессиональном и на многих других добрых поприщах», — заключил митрополит Вениамин.

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