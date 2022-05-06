МНС подсчитало, сколько налогов уплатили ИП и физлица за I квартал

В Министерстве по налогам и сборам подсчитали, сколько налогов уплатили индивидуальные предприниматели и физические лица за I квартал 2022 года, сообщили в пресс-службе МНС.

По состоянию на 1 апреля 2022 года на учете в налоговых органах состояли 271 тыс. индивидуальных предпринимателей, что меньше уровня соответствующего периода прошлого года на 0,2 тыс. человек.

Этой категорией плательщиков в бюджет уплачено Br227,2 млн, что превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 7,4%, а удельный вес в общей сумме доходов составил 2,8%.

Поступления от индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), составили Br133,7 млн, или 58,8% в общей сумме платежей этой категории плательщиков. В сопоставимых ценах их платежи превысили уровень соответствующего периода 2021 года на 7,2%.

От предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога с ИП и иных физических лиц, в бюджет поступило Br37,3 млн, или 16,4% в общей сумме платежей данной категории плательщиков.

Поступления в бюджет доплаты единого налога в результате превышения валовой выручки над сорокакратной суммой данного налога составили Br12,7 млн, что превышает уровень соответствующего периода 2021 года на 7,2%. Удельный вес доплат в общей сумме единого налога составил 38,7%.

Индивидуальными предпринимателями, которые платят налоги в общеустановленном порядке, в бюджет уплачено Br49,3 млн, или 21,6% в общей сумме платежей данной категории плательщиков. В сопоставимых ценах их платежи превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 7,9%.

Количество физических лиц, являющихся плательщиками налогов, по состоянию на 1 апреля составило 4,1 млн человек и по отношению к уровню прошлого года увеличилось на 1 млн человек, что обусловлено вовлечением в налогообложение физлиц, являющихся собственниками одной квартиры. В доход бюджета от данной категории плательщиков поступило Br172 млн, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 4,6%, а удельный вес в общей сумме доходов составил 2,1%.

По заявительному принципу с уплатой единого налога деятельность осуществляют 34 тыс. физических лиц, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 2,4 тыс. человек, или на 7,5%. Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено Br6,7 млн единого налога, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 73,5%.