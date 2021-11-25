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Особенности прокурорской службы

В средней школе № 4 г. Лунинца состоялся информ-дайджест прокурора Лунинецкого района Юрия Прокопчука с учащимися 9-11 классов по теме «100 шагов к профессии прокурора».

Юрий Иванович рассказал, чем занимается его коллектив, перечислил основные требования, которые предъявляются к потенциальным кандидатам. Отдельно остановился на направлениях деятельности прокурорских работников, подчеркнув, что самое главное – обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защиты прав и интересов личности.

Затем Юрий Прокопчук вовлек старшеклассников в диалог. Услышав ответы на интересующиеся вопросы, ребята посмотрели тематический видеоролик, подготовленный Генеральной прокуратурой Республики Беларусь.

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Наталья Павлюкевич

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