Необоснованный отказ в бесплатных лекарствах детям. Больше всего фактов выявлено в Бресте, Лунинце и Пинске

В Брестской области по требованию прокуратуры приняты меры к устранению нарушений по обеспечению отдельных категорий детей бесплатными лекарствами, сообщили в службе информации прокуратуры.

Нарушения законодательства при обеспечении учреждениями здравоохранения детей в возрасте до 3 лет бесплатными лекарствами были выявлены во время прокурорских проверок. При изучении в организациях здравоохранения сведений о выдаче льготных рецептов, а также при проведении опроса родителей пациентов прокуроры установили более 400 случаев необоснованных отказов в их выдаче. Больше всего таких фактов выявлено в Бресте, Лунинце и Пинске.

Так, из медицинской карты малолетней пациентки следует, что специалисты Ляховичской центральной районной больницы назначили ребенку лечение препаратом «Фенкарол (хифенадин)». Вместе с тем рецепт для его бесплатного приобретения не выдавался. Препарат купили родители девочки за собственные средства.

По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла представление в адрес облисполкома, в котором потребовала устранить вскрытые нарушения.

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