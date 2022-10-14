МикашевичиНовости районаОбщество

Необоснованный отказ в бесплатных лекарствах детям. Больше всего фактов выявлено в Бресте, Лунинце и Пинске

14.10.2022
65

В Брестской области по требованию прокуратуры приняты меры к устранению нарушений по обеспечению отдельных категорий детей бесплатными лекарствами, сообщили в службе информации прокуратуры.

Нарушения законодательства при обеспечении учреждениями здравоохранения детей в возрасте до 3 лет бесплатными лекарствами были выявлены во время прокурорских проверок. При изучении в организациях здравоохранения сведений о выдаче льготных рецептов, а также при проведении опроса родителей пациентов прокуроры установили более 400 случаев необоснованных отказов в их выдаче. Больше всего таких фактов выявлено в Бресте, Лунинце и Пинске.

Так, из медицинской карты малолетней пациентки следует, что специалисты Ляховичской центральной районной больницы назначили ребенку лечение препаратом «Фенкарол (хифенадин)». Вместе с тем рецепт для его бесплатного приобретения не выдавался. Препарат купили родители девочки за собственные средства.

По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла представление в адрес облисполкома, в котором потребовала устранить вскрытые нарушения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

belta.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Волонтёры Красного Креста поздравили своих подопечных в Лунинецком районе

Волонтёры Красного Креста поздравили своих подопечных в Лунинецком районе

14.10.2022
Photo of Лунинчане успешно выступают в финале соревнований областной спартакиады «Вертикаль»

Лунинчане успешно выступают в финале соревнований областной спартакиады «Вертикаль»

14.10.2022
Photo of Продолжается увековечение исторической памяти в Лунинецком районе

Продолжается увековечение исторической памяти в Лунинецком районе

14.10.2022
Photo of Проводятся общественные обсуждения по вопросу изменения границ Лунинца

Проводятся общественные обсуждения по вопросу изменения границ Лунинца

14.10.2022
Photo of Вопрос предоставления в аренду рыболовных угодий водохранилища Велута обсудят в Лунинецком районе

Вопрос предоставления в аренду рыболовных угодий водохранилища Велута обсудят в Лунинецком районе

14.10.2022
Photo of Лукашенко подтвердил принятие в Беларуси контртеррористических мер

Лукашенко подтвердил принятие в Беларуси контртеррористических мер

14.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть