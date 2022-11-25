Необходимо благоустройство территории вокруг станции и вокзала Микашевичи!

Районная газета уже не раз поднимала на своих страницах вопросы неблагоустроенности территорий вокруг железнодорожных станции и вокзала Микашевичи. Впрочем, и местные жители нет-нет да и обращают внимание на эту тему в социальных сетях.

Хотя стоит отметить, что на территории вокзала и станции – красота и порядок: уложена тротуарная плитка, установлены скамейки, в зале ожидания сделан современный ремонт, есть безбарьерная среда для пассажиров с ограниченными физическими возможностями и т.д. Но вот прилегающая к ним земля, выделенная согласно публичной кадастровой карте для обслуживания железнодорожных путей, зданий и сооружений, к сожалению, не может похвастаться благоустроенностью. Здесь отсутствуют автомобильные подъезды и парковки, а также не оборудованы места для временной стоянки велосипедов. Нет и пешеходных дорожек: вместо них к станции с вокзалом ведут около десятка так называемых «народных» тропинок. И люди активно пользуются ими, игнорируя информационные щиты с запретами.

Определенное недовольство вызывает и длина посадочных перронов. Они, увы, не вмещают некоторые пассажирские поезда. Не помешало бы увеличить и количество пешеходных настилов – сегодня только один соединяет платформы безопасным переходом и выходом в населенный пункт.

Понятное дело, что вышеназванная территория граничит с городской землей. Представители исполнительной власти, как никто другой, заинтересованы в наведении там порядка. Правда, сделать это можно только сообща со специалистами Барановичского отделения Белорусской железной дороги. Люди надеются на скорейшее решение проблемы, но пока, по словам и.о. председателя Микашевичского горисполкома Валерия Красникевича, дальше обсуждения первоначального фронта работ дело не сдвинулось.

Безусловно, необходимо изыскать определённые денежные средства. Но нельзя забывать, что речь идет о безопасности пассажиров, в том числе наших с вами детей. Кто, если не мы, обязаны позаботиться об этом? Нужно ли ждать трагедии на путях? Кажется, ответы на эти вопросы более, чем очевидны…

Наталья Лялюк

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