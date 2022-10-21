«Нежелательно, чтобы они воевали в Украине: все-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусскими беспилотниками

Президент Беларуси Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области ознакомился с отечественными разработками военно-промышленного комплекса,

Главе государства продемонстрировали беспилотные авиационные комплексы, которые стоят на вооружении армии, а также перспективные разработки. Основное внимание Президент уделил белорусским образцам.

«Ты же не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт и он воюет? — уточнил Александр Лукашенко у председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса. — Кто покупает — тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди».

Среди представленных моделей были беспилотники-разведчики, ударные комплексы и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, аналогов которому в мире нет. Похожая техника есть только в США, но его эффективность гораздо ниже. Причем интересно, что американцы не делятся этой разработкой со своими партнерами.

«То есть мы на земле видим все? Насколько он будет неуязвимым в бою? Сколько можете производить в месяц? Какова эффективность? Взяли на вооружение?» — глава государства подробно интересовался каждой разработкой.

Как доложили Президенту, часть изделий стоит на вооружении, часть проходят испытания, а некоторые переданы армии на подопытную эксплуатацию. Программное обеспечение и системы управления у белорусских беспилотников также белорусского производства.

Свои разработки представила и Академия наук. Их образцы также востребованы за рубежом. В планах — усовершенствование техники.

«Старайтесь быстрее», — потребовал глава государства.

Александру Лукашенко на полигоне продемонстрировали и другие образцы вооружения, военной и специальной техники, принятые на вооружение Вооруженных Сил и разработанные организациями оборонного сектора экономики. Здесь были выставлены в том числе оптико-электронные комплексы для охраны границ и объектов инфраструктуры, лазерное и электромагнитное оружие, роботизированный огневой комплекс и боевые и разведывательные машины, модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов.

Президент ознакомился также с индивидуальными медицинскими комплектами для различного вида оказания первой помощи — как группе пациентов, так и индивидуальные, рассчитанные на одного пострадавшего.

Как пояснили министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и начальник военно-медицинского управления Минобороны Александр Малюх, в новой версии медицинской укладки, предназначенной для оказания медпомощи небольшому подразделению военнослужащих, представлено около 50 наименований лексредств и медизделий в основном белорусского производства. В индивидуальной — около 20. Оба медицинских комплекта может использовать военнослужащий, который не имеет медицинского образования, но при этом прошедший специальную подготовку. Данные виды укладок позволяют оказывать первую помощь практически при любых чрезвычайных ситуациях.

Намерение ознакомиться с отечественными беспилотниками и наработками отечественных ученых и конструкторов в этой сфере Александр Лукашенко анонсировал еще 18 октября на встрече с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым. «Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине», — отметил тогда глава государства.

belta.by