Ностальгические чувства наших земляков: от Пинска и Минска до Австралии (Лунинецкий район)

Обильные снега, накрывшие Лунинец во вторую и третью недели декабря, вызвали обострение ностальгических чувств у наших земляков. Израильтяне сожалели, что из-за санкций не могут прилететь, чтобы поваляться на белом покрывале земли, и просили присылать им виды заснеженного Лунинца.

90-летняя пинчанка вспоминает, как до войны на ее родном Залесье родители наряжали елку во дворе, чтобы рождественское дерево радовало всех проходящих.

Действительно, традиция общественных новогодних гуляний у нас началась в 1946-м, когда елка была установлена на базарной площади (ныне жилая застройка напротив поликлиники). Через несколько лет елка украсила перекресток улиц Красная и 17-е Сентября. Лишь после благоустройства центральной площади новогодняя красавица воцарилась здесь, радуя детей и взрослых более шести десятилетий.

Выпускники 1950-х гг. нынешней СШ №2, проживающие в Минске, бережно хранят фото, уже известное читателям «ЛН» из публикаций известного краеведа. Школьники вначале изготовили самодельные игрушки, а затем запечатлели себя и результаты своего труда возле украшенной ими елки. О событии напоминает подпись: «Год уходящий, 1950-й… Новогодняя елка в железнодорожной школе №50 ст. Лунинец. Евгений Лицманенко, Ремма Еруженец, Лев Колосов, Майя Дулисова, Вадим Волынец, Валентина Байкова, Лев Корецкий. 3 января 1951 года».

Из Австралии прислала снимок 80-летняя Регина Новак (в центре), которую многие горожане помнят, как дочь Ивана и Зинаиды Левашкевичей. Не установлена точная дата, в какой из новогодних дней «остановилось мгновение» возле елки (это было до 1974 года, когда лунинчанка, похоронив брата и родителей, воссоединилась с сестрой в стране воистину на краю земли…). Имена некоторых изображенных помогла восстановить старожилка Надежда Фоминична Гнедько. Крайний справа – это ее брат Владимир Давыдчик, рядом – Кипцевич и неизвестная с ребенком. Слева – Павел и Лидия Говейновичи с ребенком и Раиса Апанасович. Почти полвека воспоминание лунинецкого снежного Нового года «греет душу» любящей малую родину Регине Ивановне в Австралии, где в декабре-январе – жаркое лето…

Своим «дистанционным» подругам адресую газетное четверостишие, которое, как молитву, читают сейчас многие мои знакомые:

Идет снежок неторопливо,

Уходит тихо старый год.

Господь, пошли нам только мира –

Все остальное подождет…

Татьяна Конопацкая. Фото из семейных архивов.

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