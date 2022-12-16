«Новогодняя торговля, в чем сила «Спецжелезобетона» и супершкола района» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 16 декабря
Основные темы номера “Лунінецкіх навін” и газеты в газете “Микашевичские горизонты” за 16 декабря:
— Всебелорусское народное собрание и партии
— НАШИ ДЕТИ дарят радость и смысл жизни
— Зимняя тема: наши дворы
— Новшества в реализации древесины людям
— Новогодняя и рождественская торговля в Лунинце
— Чем привлекут магазины покупателей
— За помощью к участковому инспектору
— Семейного дебошира арестовали на три месяца
— Амнистия: сколько человек подпадают под неё в Лунинецком районе
— Новый руководитель в Микашевичах
— Газовый «переполох»
— Лидия КОНОПАЦКАЯ из Микашевич: «День начинается с зарядки»
— «Спецжелезобетон»: сила сплочённости и материальная поддержка по колдоговору
— Супершкола на протяжении десятилетий в Лунинецком районе
— ЗАГС: непрерывная летопись жизни нашего района
— Прекрасные родители самой многодетной мамы в Лунинецком районе
— Лунинчане произвели фурор в Гомеле
— Победный ринг лунинчан
— Зеленый символ Нового года. Где, когда и почем?
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