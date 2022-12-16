«Новогодняя торговля, в чем сила «Спецжелезобетона» и супершкола района» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 16 декабря

Основные темы номера “Лунінецкіх навін” и газеты в газете “Микашевичские горизонты” за 16 декабря:

— Всебелорусское народное собрание и партии

— НАШИ ДЕТИ дарят радость и смысл жизни

— Зимняя тема: наши дворы

— Новшества в реализации древесины людям

— Новогодняя и рождественская торговля в Лунинце

— Чем привлекут магазины покупателей

— За помощью к участковому инспектору

— Семейного дебошира арестовали на три месяца

— Амнистия: сколько человек подпадают под неё в Лунинецком районе

— Новый руководитель в Микашевичах

— Газовый «переполох»

— Лидия КОНОПАЦКАЯ из Микашевич: «День начинается с зарядки»

— «Спецжелезобетон»: сила сплочённости и материальная поддержка по колдоговору

— Супершкола на протяжении десятилетий в Лунинецком районе

— ЗАГС: непрерывная летопись жизни нашего района

— Прекрасные родители самой многодетной мамы в Лунинецком районе

— Лунинчане произвели фурор в Гомеле

— Победный ринг лунинчан

— Зеленый символ Нового года. Где, когда и почем?

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