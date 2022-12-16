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«Новогодняя торговля, в чем сила «Спецжелезобетона» и супершкола района» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 16 декабря

16.12.2022
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Основные темы номера “Лунінецкіх навін” и газеты в газете “Микашевичские горизонты” за 16 декабря:

 — Всебелорусское народное собрание и партии

 — НАШИ ДЕТИ дарят радость и смысл жизни

 — Зимняя тема: наши дворы

 — Новшества в реализации древесины людям

 — Новогодняя и рождественская торговля в Лунинце

 — Чем привлекут магазины покупателей

 — За помощью к участковому инспектору

 — Семейного дебошира арестовали на три месяца

 — Амнистия: сколько человек подпадают под неё в Лунинецком районе

 — Новый руководитель в Микашевичах

 Газовый «переполох»

 —  Лидия КОНОПАЦКАЯ из Микашевич: «День начинается с зарядки»

 —  «Спецжелезобетон»: сила сплочённости и материальная поддержка по колдоговору

 — Супершкола на протяжении десятилетий в Лунинецком районе

 — ЗАГС: непрерывная летопись жизни нашего района

 —  Прекрасные родители самой многодетной мамы в Лунинецком районе

 — Лунинчане произвели фурор в Гомеле

 — Победный ринг лунинчан

— Зеленый символ Нового года. Где, когда и почем?

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