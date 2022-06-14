Новый импульс на фоне гибридного противостояния. На совещании у Лукашенко обсудили развитие микроэлектроники

На фоне гибридного противостояния придание нового импульса развитию микроэлектронной промышленности актуально как никогда. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о состоянии и развитии микроэлектроники, передает корреспондент БЕЛТА.

«Даже наши ученые, продвинутые практики, убедились в том, что так называемая рыночная свобода — это пустой звук. Никакой свободы рыночной и никакого рынка нет. Все продвигают свои интересы, защищают свои интересы, насколько это возможно, — обратил внимание глава государства. — Политическое давление и торговые войны переросли в гибридное противостояние. Нам ежедневно приходится бороться за суверенитет и безопасность страны. И параллельно наращивать компетенции. Рассчитывать в полной мере мы можем только на себя и дружественные страны, такие как Россия. На этом фоне придание нового импульса развитию микроэлектронной промышленности актуально как никогда». Это, по его словам, понимают и в Беларуси, и те, кто методично выстраивает барьеры для приобретения электронной начинки из-за рубежа.

Президент отметил, что в нынешнем глобальном мире и наука, и производство по отдельным направлениям стали плотно интегрированы, интернациональны. Беларуси в этой ситуации надо ускоряться для того, чтобы, если не догнать передовые страны, то производить у себя критически важные продукты и не зависеть в этом плане от импорта, убежден Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что до распада СССР микроэлектроника, сделанная на территории Беларуси, была сопоставима по функционалу и надежности с товарами компаний, которые сейчас доминируют на мировом рынке. «Однако и сегодня Беларусь тем не менее не утратила передовых позиций в мире по ряду направлений высокотехнологичного производства, но по ряду направлений мы серьезно отстали. Это факт, — констатировал Президент. — Наши предприятия и разработчики предлагают комплексные решения с высокой насыщенностью микроэлектронными компонентами в сфере космической оптики, рентгенографии, неразрушающего контроля, зондирования атмосферы Земли. Список можно продолжать».

Традиционно сильна белорусская фундаментальная школа оптической (лазерной) физики, добавил Александр Лукашенко.

«Отечественный потенциал наглядно иллюстрируют прежде всего достижения военно-промышленного комплекса. Белорусские радиолокационные системы различного назначения способны дать точное целеуказание по любым, даже самым распиаренным средствам нападения. Причем в любую погоду и на любых высотах», — сказал глава государства. Беларусь, по его словам, входит в число мировых лидеров по средствам радиоэлектронной борьбы. Многое сделано в сфере производства белорусской умной беспилотной техники.

«Наши разработки способны удивить и, главное, отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Беларуси и России, Союзного государства в целом, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Однако даже в оборонной сфере мы пока еще зависимы от импортных компонентов, особенно тех, которые мы никогда не будем производить в Беларуси в силу того, что нам просто штучно они нужны, единично, и создавать огромные заводы за миллиарды долларов, чтобы себя оснастить, — какой идиот это будет делать. Это просто нерентабельно».

В нынешних условиях там, где это возможно, от подобной зависимости лучше уходить, убежден глава государства.

«На основе собственных решений должны работать национальные дата-центры, узлы обработки банковских операций, средства мониторинга общественной безопасности, — сказал Президент. — В Беларуси есть кадровый потенциал, научный задел. Это главное. Сейчас нужна концентрация всех сил на решении стратегических задач».

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны, отметил Александр Лукашенко. Так, ведущие структуры, обладающие компетенциями, сформировали на площадке Национальной академии наук Беларуси кластер «Микро-, опто- и СВЧ-электроника».

«Разработан проект концепции развития в нашей стране исследований и разработок в области создания экспортно ориентированной и импортозамещающей электронной компонентной базы, — добавил он. — Эту инициативу поддерживает правительство. Хорошо. Но нельзя замыкаться в национальных границах. Это не даст нужного эффекта».

Глава государства ориентировал на то, что нужно сотрудничать не только там, где нас ждут с распростертыми руками, допустим в России, но и там, где не ждут — с американцами, японцами и так далее. «Хотя бы для того, чтобы видеть тот высочайший уровень, к которому мы стремимся», — отметил он.

«Работу необходимо, конечно же, вести в тесном сотрудничестве с Россией. Мы не скрываем наш интерес в этом плане. Потому что реализовать все наработки, которые у нас есть — научные, опытно-конструкторские, можно только благодаря своевременному финансированию. Россия готова финансировать нас в этом плане. По крайней мере, мы с Президентом Путиным об этом много раз говорили и пришли однозначно к этому выводу», — сказал Президент. Он отметил, заниматься этим вопросом поручено российскому вице-премьеру Юрию Борисову.

«Уровень интереса колоссальный, — продолжил глава государства. — Сегодня уже никого не нужно убеждать в необходимости тесной кооперации, как это было ранее, когда речь шла об энергетике, сельхозмашиностроении, производстве автокомпонентов».

Александр Лукашенко высказал мнение, что для координации совместной работы понадобится постоянно функционирующий белорусско-российский орган. Он также упомянул о существовании предложения по созданию некоего белорусско-российского министерства в этой сфере. «Если мы создадим какую-то структуру над нашими министерствами, это проблемы не решит, просто будем тратить деньги. Поэтому надо серьезно подумать над координацией нашей работы и кто будет ей заниматься», — добавил Президент.

Говоря о важности совещания по развитию микроэлектроники, глава государства обратил внимание на расширенный состав мероприятия, среди участников которого — министр промышленности и председатель Президиума Национальной академии наук. «Я очень жду от участников объективного доклада о состоянии дел в микроэлектронной отрасли. А также о том, как организовано взаимодействие между ведомствами Беларуси и России», — отметил он.

Подытоживая все сказанное, Президент дополнил суть своих основных требований простой формулировкой: ракеты и самолеты должны летать, несмотря на какое-либо внешнее давление или санкции.

«Хочу услышать, как идет работа по импортозамещению в условиях этих бешеных, незаконных санкций. Конкретно и по существу: что мы можем сделать, как быстро, какие требуются решения и ресурсы? Прошу учесть одно: сейчас для вас, отрасли микроэлектроники, как и для других отраслей, — шанс. Откровенно говорю: мы очень востребованы. Востребованы прежде всего в нашей братской России. И в Беларуси, пусть и немного, но вы производите для белорусского рынка все необходимое, допустим, для техники (автомобили, тракторы и так далее), — подчеркнул Александр Лукашенко. — Под это выделяется прежде всего Россией огромное финансирование. Работайте. Возьмите эти деньги и произведите конкурентоспособный товар».

Министр промышленности Петр Пархомчик доложил на совещании о том, как идет расширение сотрудничества с Россией в области микроэлектроники. Так, в декабре прошлого года была утверждена программа совместных действий в области развития микроэлектроники, в апреле 2022 года подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами промышленности двух стран. Проект межправительственного соглашения в соответствующей сфере направлен на согласование российской стороне. Подписать его планируется до 1 июля этого года.

Глава Минпрома подчеркнул, что белорусская сфера микроэлектроники ориентирована на экспорт, удельный вес которого в выручке холдингов «Интеграл», «Планар» составляет 90%. По его данным, объем экспорта «Интеграла» в этом году составит по прогнозам $115 млн, что на 30% больше, чем в 2021-м. Основными потребителями отечественной продукции микроэлетроники на рынке России являются предприятия Роскосмоса, Росатома и Минобороны.

«То есть самые передовые отрасли и предприятия России нуждаются в сотрудничестве с нашими предприятиями», — обратил внимание Президент.