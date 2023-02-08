Новый способ взлома «Viber» (Лунинецкий район)

В Лунинецкий РОВД обратилась семья. Глава семьи сообщила, что у нее, ее несовершеннолетнего сына и у ее матери неизвестные неправомерно завладели учетными записями в мессенджере «Viber». В ходе проведения проверки установлено, что ее несовершеннолетнему сыну позвонили неизвестные в мессенджере «Wats app» и представились сотрудниками милиции и сообщили, что якобы неизвестное лицо пытается оформить кредит в банке, далее, в ходе беседы, попросили передать личные данные родных и абонентские номера, для сверки, что несовершеннолетний и сделал. После чего в диалог вступила мать несовершеннолетнего и неизвестные убедили ее передать коды из смс-сообщений. После чего вышеуказанные лица утеряли доступ к своим учетным записям в мессенджере «Viber».

Милиция в очередной раз предупреждает: не вступайте в диалог с неизвестными лицами, которые звонят вам в мессенджерах! Не передавайте коды из смс-сообщений неизвестным! Не передавайте свои личные данные неизвестным! Помните: сотрудники милиции по телефону не спрашивают личные данные и коды из смс-сообщений! Если у правоохранительных органов возникли вопросы к вам, то вас пригласят для личной беседы в административное здание, либо посетят по месту жительства для уточнения интересующих вопросов.