Обращения в Госконтроль Брестчины: деятельность предприятий, организаций и трудовое законодательство

В Комитет государственного контроля Брестской области в 2021 году поступило 613 обращений, что меньше в сравнении с 2020 годом на 1,8 %, или на 11 обращений.

Традиционно наибольшее количество обращений граждан поступило от жителей Бреста, Пинска, Барановичей. В разрезе районов – от жителей наиболее крупных – Пинского, Кобринского, Лунинецкого, Столинского, а также Ляховичского.

В ходе проведенных личных и выездных приемов, «прямых и горячих телефонных линий» с представителями Комитета пообщались 342 человека. Поступившие обращения находились на контроле до окончательного разрешения вопросов или принятия соответствующих мер.

Четверть из поступивших в Комитет обращений были связаны с вопросами деятельности предприятий и организаций. При этом приводимые в обращениях сведения в ряде случаев находили свое подтверждение.

Так, установленная ООО «СеарСтройМонтаж» стоимость на строительно-монтажные работы при строительстве стала предметом жалобы в Комитет жительницы г.Пинска. По результатам проведенного контрольным ведомством мониторинга установлено завышение стоимости строительных работ на сумму 4,9 тыс. руб. по причине приобретения обществом строительных материалов у посреднических организаций с торговой надбавкой до 273,5%. Обществу Комитетом направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений (возврату суммы завышения). Обращение до окончательного разрешения вопроса остается на контроле.

Аналогично лишь после вмешательства Комитета по жалобе жителя Столинского района приняты меры по устранению нарушений ветеринарно-санитарных и иных правил и требований на молочно-товарной ферме «Юнище» ОАО «Теребежов Агро» (Столинский р-н). Установленные в ходе мониторинга многочисленные загрязнения, дефекты отделки помещений и иные недостатки обществу предписано устранить в кратчайшие сроки. Обращение до окончательного разрешения вопроса остается на контроле в Комитете.

Значительно увеличилось в 2021 году количество поступивших в Комитет обращений, касающихся коммунально-бытовых вопросов и благоустройства. Проблемные вопросы в данной сфере обозначились в ходе проведения Комитетом тематической «прямой телефонной линии» по вопросу ненадлежащего содержания улично-дорожной сети в Брестской области, в ходе которой поступило 58 звонков. По всем обращениям даны соответствующие поручения, результаты оставлены на контроле в контрольном ведомстве.

По-прежнему устанавливались нарушения нанимателями трудового законодательства при выплате работникам заработной платы. К примеру, по результатам рассмотрения жалобы жительницы г.Бреста, поступившей на «телефон доверия» Комитета, подтвердились сведения о несоблюдении трудового законодательства в ЧСУП «РиогисИнвест» (г.Брест). За нарушения порядка выплаты заработной платы уполномоченное должностное лицо нанимателя привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

В ходе рассмотрения сведений, изложенных в обращениях, поступивших и находившихся на контроле в Комитете, а также при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об обращениях в 2021 году проведены 22 проверочных мероприятия. По результатам рассмотрения обращений одно юридическое и девять физических лиц привлечены к административной ответственности, наложено штрафов и предъявлено претензий о возмещении вреда/возврате средств на общую сумму 75,4 тыс. руб., 22 человека привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе один освобожден от занимаемой должности.