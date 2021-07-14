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100 баллов на ЦТ по белорусскому языку получила Анастасия Косач

100 баллов на централизованном тестировании по белорусскому языку получила выпускница Любанской ясли-сад-СШ Анастасия Косач.
Достичь этого помогли старание и упорство в постижении тонкостей наук. Да-да, наук. Ведь Настя, по заверению педагогов, хорошие знания демонстрирует по многим предметам. В том числе – по немецкому языку, что позволило девочке в свое время неоднократно быть победительницей районного этапа олимпиады и участвовать в областном ее этапе.

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L N

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