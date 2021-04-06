Централизованное тестирование стартует в Беларуси 16 июня

Министерством образования принято постановление от 19 марта 2021 года №50 “О проведении централизованного тестирования по учебным предметам в 2021 году”. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определен график проведения централизованного тестирования (ЦТ): 16 июня – белорусский язык, 18 и 19 июня – русский язык, 21 июня – обществоведение, 23 и 24 июня – математика, 26 июня – биология, 28 июня – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 30 июня – химия, 2 июля – физика, 4 июля – история Беларуси, 6 июля – география, 8 июля – всемирная история (новейшее время).

Определены также резервные дни проведения ЦТ: 14 и 16 июля – по белорусскому и русскому языкам, 14 и 18 июля – по остальным предметам.

Документом установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для его прохождения. Таких учреждений: 3 – в Минской области, по 4 – в Брестской, Витебской и Гродненской областях, 6 – в Гомельской, 7 – в Могилевской, 13 – в Минске.

Постановлением определено: время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования – с 9.00 до 19.00 (в воскресный день (2 мая) и субботние дни (15, 29 мая) – с 9.00 до 18.00). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни – с 2 по 9 июля. Время начала ЦТ в основные и резервные дни – 11.00.

База данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы “Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования”.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.