Региональный форум #GBCregions пройдет 14 октября в Бресте

Региональный форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы) пройдет 14 октября в Бресте. Об этом сообщил первый заместитель директора РУП “Национальный центр электронных услуг” Сергей Руднев на пресс-конференции в БЕЛТА.

“В Бресте 14 октября пройдет второй региональный форум #GBCregions. Основной акцент будет сделан на взаимоотношении государства, бизнеса и граждан. Очень широким блоком мы подойдем к вопросу обеспечения коммерческого электронного документооборота, который набираем серьезные обороты и влияет в целом на всех нас, так как электронная торговля – это будущее. При этом будет заострено внимание не только на внутристрановой электронной торговле, но и на международной”, – подчеркнул Сергей Руднев.

Заместитель директора Национального центра обмена трафиком Виталий Карбовский добавил, что их миссией на форуме является повышение информированности организаций Брестской области по вопросам информационной безопасности. “Мы расскажем участникам мероприятия о наших услугах, о защищенном сегменте Единой республиканской сети передачи данных и образовательных услугах в области защиты информации. Спикеры не просто будут говорить о том, что сегодня крайне важно и необходимо защищать информацию, они предложат готовые решения “под ключ”. Тем более начало сотрудничества по обозначенным направлениям с организациями Брестской области уже положено, у нас есть ряд проектов, которые успешно реализованы”, – рассказал заместитель руководителя предприятия.

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам СООО “Белорусские облачные технологии” Андрей Агеенко также сообщил, что на форуме большое внимание будет уделено вопросам развития в стране информационных технологий. “Мы бы хотели рассказать организациям Брестской области, насколько важно внедрять информационные технологии в свою повседневную жизнь и использовать облачные сервисы, как можно сокращать свои затраты, правильно организовывать бизнес-процесс на предприятиях с использованием наших услуг. Большое внимание мы хотели бы уделить государственному облаку, рассказать, что это такое, какие средства защиты информации в нем используются, насколько серьезно защищены те информационные системы, которые там размещены”, – отметил он.

Цикл региональных форумов объединяет общая цель – создание диалоговой площадки для обсуждения таких вопросов, как защита информации, в том числе персональных данных, развитие инфраструктуры электронного правительства, введение биометрических документов, в том числе ID-карт, внедрение концепции “Умный город” на региональном уровне, повышение IT-грамотности общества, реализация проектов государственных органов и организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий, перспективных разработок IT-компаний.

При этом для каждого форума определено приоритетное направление, в Бресте – это цифровые решения в пищевой и легкой промышленности, а также взаимодействие в рамках коммерческого электронного документооборота.

В мероприятии примут участие руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. Также в рамках форума состоится вручение ежегодной премии и дипломов участникам международной конференции по проблематике инфраструктуры открытых ключей и электронной подписи “PKI-Форум Россия 2021”, обладателями которых стали проект “Минская инициатива”, реализованный с участием Национального центра электронных услуг, ОАО “Савушкин продукт” и Министерство по налогам и сборам.

Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии выступили организаторами данного мероприятия. Форум пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте и Брестского облисполкома.