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Отключение света с 31 октября по 3 ноября в Лунинецком районе

29.10.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции и заменой на новые трансформаторные подстанции будет отключена электроэнергия в:

д. Дребск ул. Сортовая, Полевая, Набережная, пер. Узкий, Речной, Полевая, Ковалевича, Колбика, 4А, пер. Школьный, и д. Кожан Городок ул. Гимбатова (33-51, 40-46)
в период времени с 09.00 до 17.00 31.10.2022 и с 09.00 до 17.00 01.11.2022

д. Вичин ул.Речная, Центральная(199,168, 170), пер. Речной, Центральная (122-166, 143-197)
в период времени с 09.00 до 17.00 02.11.2022

д. Вичин ул. Центральная (76-122, 73-141), Комсомольская (1-7, 2-24), Центральная (1-71, 2-76), Молодежная, Московская, Комсомольская (9-27, 26-50), Есенина, пер. 1-й, 2-й, 3-й Есенина и д. Дворец ул. Старосельская, пер. Узкий
в период времени с 09.00 до 17.00 03.11.2022

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