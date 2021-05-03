Пенсионерам с 1 мая предоставляется скидка на проезд в электричках

Пенсионеры с 1 мая смогут ездить на электричках за полцены, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-центра Белорусской железной дороги.

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ, с 1 мая по 31 октября, граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Это предусмотрено указом №176 от 29 апреля 2011 года “О государственной поддержке пенсионеров” (в редакции от 6 июля 2020 года).

Для того чтобы купить билет со скидкой, нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ необходимо иметь при себе во время поездки.

При этом в БЖД обращают внимание, что предоставление такой льготы не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Льготные проездные документы пенсионеры по возрасту могут оформить в билетных кассах, а также на сайте pass.rw.by с помощью мобильного приложения “БЧ. Мой поезд” и через терминалы самообслуживания.

С учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует использовать дистанционные каналы продаж.