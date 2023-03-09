Пограничник рассказал, как украинский террорист пытался проникнуть в Беларусь

Начальник смены отделения пограничного контроля «Брузги» Гродненской пограничной группы Андрей Мирончик в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, как в середине января не пропустил украинского террориста в Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо найти белорусского пограничника, который не пропустил террориста на территорию Беларуси.

Андрей Мирончик вспомнил тот день. «С 17 на 18 января смена пограничных нарядов отделения пограничного контроля «Берестовица» несла службу в повседневном режиме пограничного контроля. Поступила информация от пограничного наряда, что в пункт пропуска заехал рейсовый автобус сообщением Варшава — Гродно. Он прибыл на паспортный контроль. Одним из пассажиров оказался гражданин Украины, который предъявил свой заграничный паспорт для проверки документов, в ходе которой сомнений в подлинности либо принадлежности предъявителю не возникло. Однако профессиональный опыт подсказал, что данному гражданину нужно уделить особое внимание. Соответственно, мной было принято решение вывести данного гражданина из пассажиропотока, сопроводить в отдельное служебное помещение для проведения дополнительных контрольно-проверочных мероприятий», — рассказал он.

Пограничник уточнил, что его так смутило в украинце. «Первое, что смутило, — это его просьба не проставлять отметку в паспорт о пересечении нашей границы. Несмотря на то, что в его паспорте на тот момент уже присутствовала отметка пограничников сопредельного пункта пропуска «Бобровники», что, соответственно, не скрывало бы факта въезда в нашу страну, — отметил он. — Пояснял гражданин это тем, что бежит от войны. Планирует в будущем вернуться к родственникам и, соответственно, из-за нашей отметки у него могут возникнуть проблемы».

«Его просьба была не удовлетворена, поскольку нормами нашего законодательства в его случае такой возможности не предусмотрено. В ходе детального устного опроса наблюдалось значительное нарастание волнения гражданина. Он путался при уточняющих вопросах. Не мог точно пояснить цель въезда в страну. Все это указывало на то, что человек что-то скрывает. Вместе с тем, в ходе осуществления углубленного пограничного контроля в отношении данного гражданина, предметов, запрещенных, ограниченных к перемещению через государственную границу выявлено не было, — дополнил Андрей Мирончик. — Мною было принято решение, исходя из обстановки, не пропустить данного гражданина в Республику Беларусь в интересах национальной безопасности. Согласовал свое решение с вышестоящим руководством. Гражданин Украины в установленном порядке был сопровожден и проследовал на территорию сопредельного государства».

Как мы уже знаем, позже агенту СБУ все-таки удалось проникнуть на территорию Беларуси, но уже через Латвию и потом Российскую Федерацию.

Как сообщалось, Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проведена масштабная специальная операция, в результате которой на одной из явочных квартир задержан гражданин Украины Швец Николай Владимирович 1993 года рождения, предпринявший попытку совершения акта терроризма на белорусском военном объекте — аэродроме Мачулищи в Минском районе 26 февраля 2023 года. В результате проведенных КГБ контрразведывательных мероприятий установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства Службы безопасности Украины. Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучены тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента.

belta.by

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