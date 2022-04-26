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Популизм Зеленского: конец войны в Донбассе, вернуть Крым, Украина в НАТО и ЕС, коррупция и пенсии (видео)

26.04.2022
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На бурлящей событиями Украине время летит незаметно. Вот уже и ровно три года прошло с момента, когда Владимир Зеленский с, казалось бы, «оглушительным» успехом победил во втором туре президентских выборов. Кто-то подсчитал, что за месяцы предвыборной кампании он выдал три десятка обещаний, главное из которых – мир на Донбассе.

Излишне пояснять работает ли в этом случае фраза «обещанного три года ждут». Да и нынешняя риторика украинского президента, порой просто борьба диаметральных противоположностей

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