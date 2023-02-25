Поздравления и благодарность защитникам Отчества в Лунинце

В День Защитника Отечества и 105 летия Вооруженных Сил Республики Беларусь торжественное мероприятие прошло в воинской части зенитного ракетного полка города Лунинца.

Слова благодарности в адрес военнослужащих, а также артистов высказал полковник В.В.Костеж. Гостями праздника были приглашены председатель Лунинецкой районной организации общественного объединения «Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане» Н.Н.Ковалец. Напутственные слова пожелал настоятель Бостынского храма «Параскевы» отец Иоанн.

В этот день артисты городского Дома культуры Лунинца вспомнили всех, кто прошел фронтовыми дорогами, отстоял нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, кто был примером беззаветного служения Родине в послевоенный период, кто с доблестью и честью выполнял интернациональный долг.

Сегодня воины Вооруженных Сил свято хранят и приумножают боевые традиции старших поколений, совершенствуют боевое мастерство и успешно решают сложные учебно-боевые задачи.

В концертной программе принимали участие народный ансамбль песни и музыки » Шляхцічы» городского Дома культуры (руководитель Геннадий Шевчик), Наталья Лобко, Ирина Ванюк, танцевальный коллектив » Абиссаль», (руководитель Валентина Бодак), Леонид Ярохович, Екатерина Кравченко, Галина Кулицкая, Кирилл Щур.

Зрители дружно подпевали артистам, доброжелательно принимали каждое выступление бурными аплодисментами. Благодарность ГУК «Централизованная клубная система Лунинецкого района» за дружеские отношения, и дальнейшее сотрудничество в гражданско- патриотическом воспитании

Дни культуры Лунинетчины

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