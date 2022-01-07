Общество

Православные верующие празднуют Рождество Христово

07.01.2022
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Православные верующие сегодня отмечают великий праздник – Рождество Христово. Святые отцы в своих писаниях именуют Рождество началом и основанием для прочих празднеств.

Согласно Евангелию, Иисус Христос родился в городе Вифлееме. Ветхозаветные пророки еще за несколько столетий до этого ясно предсказывали время и место рождения Спасителя. По распоряжению римского императора Августа (Октавия) была организована перепись населения. Мария и Иосиф Обручник должны были идти в Вифлеем, чтобы внести свои имена в список. Все гостиницы и постоялые дворы Вифлеема были переполнены. Мария и Иосиф смогли найти ночлег лишь в пещере, используемой в качестве хлева для скота. Именно здесь и суждено было родиться Спасителю мира.

Первыми людьми, пришедшими поклониться Спасителю, стали пастухи, которым явился ангел и сообщил радостную весть. Следом на поклон пришли восточные мудрецы – волхвы, которых к новорожденному младенцу привела загоревшаяся на небе Вифлеемская звезда. Она остановилась и опустилась совсем низко над пещерой, где был младенец Иисус. Волхвы поклонились младенцу и его матери, а затем преподнесли подарки: золото, ладан и смирну. Золото было принесено Иисусу как царю, ладан – как Богу, а смирна – как смертному человеку.

Согласно православной традиции, перед Рождеством соблюдается Рождественский (Филиппов) пост. Начинается он 28 ноября и длится сорок дней до 6 января включительно. Церковь учит, что верующему человеку пост необходим, чтобы настроить себя на встречу Рождества Христова, осознать тайну Боговоплощения. В это время особое внимание необходимо уделить своей душе. Добровольно отказываясь от скоромной пищи и развлечений, уделяя больше времени молитве и добрым делам, мы очищаем свою душу, чтобы в умиротворении встретить самый светлый зимний праздник.

Канун Рождества носит название “сочельник” или “сочевник”, главным блюдом которого является сочиво. Его готовят из сушеных хлебных зерен, размоченных в воде.

Церковь гласит, что в праздник Рождества человек примиряется с Богом. Всю ночь в православных церквях длится богослужение, а на утро, 7 января, люди поздравляют друг друга с Рождеством Христовым.

Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями, или святками (до 17 января). Пост в эти дни отменяется. Святки – это не только радость и веселье, наши предки на святки творили дела милосердия, следуя заповеди Спасителя: “Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден”

belta.by

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