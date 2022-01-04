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Председатель Лунинецкого районного Совета депутатов проведёт приём граждан

04.01.2022
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5 января 2022 года с 17 до 19 часов в общественной приемной районной организации РОО «Белая Русь» личный прием граждан проведет председатель Лунинецкого районного Совета депутатов Рафалович Виктор Анатольевич по вопросам изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь и вопросам жизнедеятельности населения района.
 
Также будет работать телефон горячей линии, вопросы на которую можно задать по телефону 6-15-64.
 
Общественная приёмная расположена по адресу: г.Лунинец, ул.Красная, 74, 3-й этаж.
 
 
 
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