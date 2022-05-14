Премьер-министр: несмотря на санкции, белорусская экономика чувствует себя достаточно уверенно

Несмотря на санкции, белорусская экономика чувствует себя достаточно уверенно. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу Al Arabiya

«Белорусская экономика чувствует себя достаточно уверенно. У нас есть небольшое проседание в объемах выпуска и экспорта продукции, которая попала в секторальные санкции Евросоюза. Требуется время на переориентацию потоков. Этим сейчас мы очень плотно занимаемся. Тем не менее сальдо платежного баланса страны положительное, сальдо экспорта положительное, финансовые результаты работы основных предприятий экономики положительные. На это оказывает влияние в том числе рост мировых цен, то есть потери в объемах производства и экспорта мы компенсируем за счет более высоких цен», — сказал Роман Головченко.

Средняя рентабельность продаж белорусских промышленных товаров составляет 8-9%. «Этого достаточно для того, чтобы обслуживать кредитные обязательства, выплачивать вовремя заработную плату. У нас нет падения реальных доходов населения. Своевременно выполняются все социальные обязательства по выплате пенсий и пособий. По состоянию на сегодня экономика чувствует себя вполне здоровой», — отметил премьер-министр.

«Тем не менее мы понимаем, что предстоит очень серьезная и напряженная работа для того, чтобы не дать ситуации ухудшиться и по крайней мере выйти на те же параметры работы, которые были в прошлом году. Мир не заканчивается на Западе. У нас достаточно партнеров, которые заинтересованы в нашей продукции, готовы инвестировать в Беларусь. Кстати, пришла свежая статистика, в соответствии с которой первый квартал этого года был рекордным за последние 8 лет по объему иностранных инвестиций в Беларусь», — обратил внимание Роман Головченко.

belta.by