Общество

Президент провёл совещание по обеспечению законности и правопорядка

19.04.2022
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Состояние законности и правопорядка — это не только уровень криминогенной обстановки в стране, но и соблюдение законов во всех сферах жизни общества. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка

«О теме нашего сегодняшнего совещания было заявлено давно. В таком составе по рассматриваемому вопросу мы собираемся, наверное, впервые, поскольку после президентских выборов произошла ротация руководителей правоохранительного блока и других государственных органов», — отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что состояние законности и правопорядка — это не только уровень криминогенной обстановки в стране, но и соблюдение законов во всех сферах жизни нашего общества. 

«До нашего референдума, в ходе него и после я много раз подчеркивал: нам надо научиться жить по закону. Не по директивам, указам Президента и указаниям пальца, куда идти и как, а жить по закону. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Нормы закона железобетонно должны исполняться всеми», — обратил внимание глава государства.

По его словам, если брать сухие цифры регистрации преступлений, то ситуация выглядит неплохо и имеет положительные тенденции. За десять лет количество преступных посягательств сократилось в полтора раза, а с 2007 года — более чем в два раза, до 87 тыс. преступлений, привел данные статистики Александр Лукашенко. Уровень преступности в Беларуси ниже, чем в среднем по странам СНГ. Существенно — примерно на 40% — уменьшилось количество граждан, погибших от незаконных посягательств.

«Вместе с тем общая позитивная динамика не повод для самоуспокоения. В прошлом году имелись факторы, усиливающие отрицательные тенденции, и на это я хотел бы обратить ваше внимание. При этом отмечу, нам нужны не сиюминутные меры реагирования, не защита узковедомственных интересов по принципу перекладывания ответственности с больной головы на здоровую, не отчеты о «палочно-галочных» показателях, а реальная слаженная работа государственных органов», — подчеркнул Президент.

Вопрос противодействия террористической и экстремистской угрозам по-прежнему является актуальным в Беларуси.

«По-прежнему актуальным является вопрос противодействия террористической и экстремистской угрозам. Больше, чем когда-либо в предыдущие годы. Меня интересует, как обеспечивается принцип неотвратимости ответственности, а также какие меры планируют принять МВД, другие государственные органы для раскрытия и предупреждения таких преступлений», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, на повестке дня стоят вопросы обеспечения безопасности на железной дороге, противодействия кибератакам и информационного противоборства.

Александр Лукашенко обратил особое внимание  и на необходимость борьбы с незаконным оборотом наркотиков

«Настораживает ситуация с незаконным оборотом наркотиков. Опять отмечается тенденция увеличения ввозимых наркотиков и психотропов, низкая эффективность выявления крупных распространителей и прежде всего организаторов наркобизнеса», — констатировал Александр Лукашенко.

По информации Президента, в прошлом году значительно возросло количество лиц, скончавшихся от передозировок. Растет число несовершеннолетних, вовлекаемых в преступную деятельность. «Остро стоят вопросы организации учебного, воспитательного процессов, занятости детей вне школы», — обратил внимание глава государства.

Еще одна проблема — гибель граждан от внешних причин. В 2021 году увеличилась смертность на пожарах и от утоплений. В то же время количество смертей от указанных причин на треть превышает число лиц, погибших от преступлений, — 1155 против 824. При этом в состоянии алкогольного опьянения на момент гибели находились три четверти утонувших и более половины погибших на пожарах.

«Я, когда знакомлюсь с этими цифрами, думаю: как мы переживаем по тому поводу, что у нас, не дай бог, кто-то погибнет, защищая наше Отечество, нашу Родину. Почти 1200 погибло, по пьяни утопились, спалил хату, лежа курили в постели в пьяном виде (в основном такие причины гибели) — вот тут никто не переживает, якобы все нормально. 1200! В афганской войне за год столько не погибало», — заметил белорусский лидер.

«Налицо явные недоработки местных органов власти, других субъектов профилактики правонарушений, — подчеркнул Александр Лукашенко. — От генерального прокурора жду не только анализа криминогенной обстановки, но и соблюдения законодательства государственными органами, организациями в наиболее чувствительных для общества сферах».

belta.by

 

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