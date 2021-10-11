Семинар-совещание руководителей военно-патриотического воспитания прошел в Лунинце

Как отметил в начале встречи заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич, на должности на сегодняшний день согласованы 21 человек из необходимых 29. В школах, где пока специалистов нет, эту нишу временно заняли заместители директоров по воспитательной работе. Вопрос с нехваткой кадров планируют решить в сжатые сроки.

О поставленных задачах и целях в своем выступлении рассказал методист районного учебно-методического кабинета Сергей Антончик. По мнению военного комиссара Лунинецкого и Гацевичского районов Владимира Коховца, деятельность по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовка молодежи к военной службе всегда были среди главных приоритетов военных комиссариатов. Теперь эта работа станет еще более эффективной, благодаря новым специалистам, которые появились в школах.

Опытом работы с коллегами поделились преподаватели Язвинской СШ — Вячеслав Абрамчук, СШ №2 г. Микашевичи — Павел Емельянович, СШ №4 г. Лунинца — Виталий Калужа, заместитель директора по воспитательной работе СШ № 1 г. Лунинца — Ольга Капустина.