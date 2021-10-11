Новости районаПрисяга

Семинар-совещание руководителей военно-патриотического воспитания прошел в Лунинце

Как отметил в начале встречи заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич, на должности на сегодняшний день согласованы 21 человек из необходимых 29. В школах, где пока специалистов нет, эту нишу временно заняли заместители директоров по воспитательной работе. Вопрос с нехваткой кадров планируют решить в сжатые сроки.

О поставленных задачах и целях в своем выступлении рассказал методист районного учебно-методического кабинета Сергей Антончик. По мнению военного комиссара Лунинецкого и Гацевичского районов Владимира Коховца, деятельность по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовка молодежи к военной службе всегда были среди главных приоритетов военных комиссариатов. Теперь эта работа станет еще более эффективной, благодаря новым специалистам, которые появились в школах.

Опытом работы с коллегами поделились преподаватели Язвинской СШ — Вячеслав Абрамчук, СШ №2 г. Микашевичи — Павел Емельянович, СШ №4 г. Лунинца — Виталий Калужа, заместитель директора по воспитательной работе СШ № 1 г. Лунинца — Ольга Капустина.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of “Гранитовцы” успешно выступили на республиканском турнире по волейболу

“Гранитовцы” успешно выступили на республиканском турнире по волейболу

Photo of К акции “Чистый лес” присоединились школьники из Лунина

К акции “Чистый лес” присоединились школьники из Лунина

Photo of Почетный гражданин Лунинецкого района Павел Добринец отмечает день рождения

Почетный гражданин Лунинецкого района Павел Добринец отмечает день рождения

Photo of Микашевичи присоединились к республиканской акции “Чистый лес”

Микашевичи присоединились к республиканской акции “Чистый лес”

Photo of С 11 по 13 октября электроэнергию отключат в центре Лунинца

С 11 по 13 октября электроэнергию отключат в центре Лунинца

Photo of Спасатели совместно с активистами БРСМ оказывают помощь пожилым гражданам

Спасатели совместно с активистами БРСМ оказывают помощь пожилым гражданам

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть